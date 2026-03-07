Səudiyyə Ərəbistanı paytaxta və neft infrastrukturuna dron hücumu barədə məlumat yayıb
- 07 mart, 2026
- 11:25
Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumundan müdafiə sistemləri iki pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib, onlardan biri "Şeyba" neft yatağı istiqamətində, digəri isə paytaxt Ər-Riyada yönəlmişdi.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.
Məlumata görə, hər iki hücumun qarşısı uğurla alınıb. Bildirilib ki, Ər-Riyad istiqamətində uçan PUA-lar paytaxtın şərqində məhv edilib, ikinci aparat isə "Şeyba" neft yatağına doğru hərəkət edərkən "Rub əl-Xali" rayonunda zərərsizləşdirilib.
Bir qədər əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyi, həmçinin ölkənin şərqindəki Əl-Xarc şəhərində yerləşən Şahzadə Sultan aviabazasına atılan ballistik raketin zərərsizləşdirildiyi barədə məlumat vermişdi.
Krallığın Müdafiə Nazirliyinin əvvəlki bəyanatlarında bu səhər "Şayba" neft yatağına istiqamətlənən 6 PUA-nın zərərsizləşdirildiyi bildirilirdi.