Azərbaycanın U-16 millisi dünya çempionatı öncəsi sonuncu təlim-məşq toplanışını keçirəcək
Futbol
- 13 oktyabr, 2026
- 15:55
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Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı öncəsi sonuncu təlim-məşq toplanışını keçirəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
U-16 millisi oktyabrın 16-dan 18-dək Bayıl İnkişaf Mərkəzində hazırlıq keçəcək. Toplanışa 16 futbolçu dəvət olunub.
Qeyd edək ki, FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı oktyabrın 22-dən 30-dək ölkəmizdə keçiriləcək.
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