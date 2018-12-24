Трамп заявил, что Саудовская Аравия вместо США будет финансировать восстановление Сирии

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Саудовской Аравии вместо США согласились выделить средства на восстановление Сирии. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Саудовская Аравия вместо США согласилась выделить необходимые средства на восстановление Сирии. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не великая страна США, которая находится в 5 тыс. миль от Сирии", - указал он.
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