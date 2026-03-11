Саудовская Аравия сообщила о 9 сбитых за ночь БПЛА
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 09:11
В ночь с 10 по 11 марта Саудовская Аравия сбила 9 иранских беспилотников.
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Минобороны королевства, генерал-майор Турки аль-Малики.
По его словам, шесть беспилотников были перехвачены и сбиты в восточной части Саудовской Аравии, остальные три - на подлете к нефтяному месторождению "Шайба".
Последние новости
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2026)Финансы
09:11
Саудовская Аравия сообщила о 9 сбитых за ночь БПЛАДругие страны
09:06
В Армению через Азербайджан отправляется более 1 тыс. тонн российского зернаИнфраструктура
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2026)Финансы
08:56
В Гяндже изъяли 27 кг героина на 1,6 млн манатовПроисшествия
08:24
Фото
В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:17
В Сальяне 32-летний мужчина скончался при опрокидывании автомобиляПроисшествия
08:08
IRIB: Последняя волна атаки на Израиль и объекты США стала самой мощной с начала конфликтаДругие страны
07:56