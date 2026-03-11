Саудовская Аравия сообщила о 9 сбитых за ночь БПЛА

В ночь с 10 по 11 марта Саудовская Аравия сбила 9 иранских беспилотников.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Минобороны королевства, генерал-майор Турки аль-Малики.

По его словам, шесть беспилотников были перехвачены и сбиты в восточной части Саудовской Аравии, остальные три - на подлете к нефтяному месторождению "Шайба".