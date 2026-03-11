İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 09:27
    Səudiyyə Ərəbistanı İrana məxsus 9 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib

    Martın 10-dan 11-nə keçən gecə Səudiyyə Ərəbistanı İranın 9 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi, general-mayor Turki əl-Maliki bəyanat verib.

    Onun sözlərinə görə, 6 PUA Səudiyyə Ərəbistanının şərq hissəsində vurulub, qalan 3-ü isə "Şeyba" neft yatağına yaxınlaşarkən məhv edilib.

    Səudiyyə Ərəbistanı Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Саудовская Аравия сообщила о 9 сбитых за ночь БПЛА
    Saudi Arabia says 9 UAVs shot down overnight

