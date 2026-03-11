Səudiyyə Ərəbistanı İrana məxsus 9 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 09:27
Martın 10-dan 11-nə keçən gecə Səudiyyə Ərəbistanı İranın 9 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi, general-mayor Turki əl-Maliki bəyanat verib.
Onun sözlərinə görə, 6 PUA Səudiyyə Ərəbistanının şərq hissəsində vurulub, qalan 3-ü isə "Şeyba" neft yatağına yaxınlaşarkən məhv edilib.
