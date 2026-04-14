İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Maliyyə
    • 14 aprel, 2026
    • 11:47
    Falcon Finance BOKT ötən ili zərərlə başa vurub

    "Falcon Finance" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 62 min manat zərərlə başa vurub. Halbuki, BOKT 2024-cü ildən 755 min manat xalis mənfəətlə çıxmışdı.

    "Report" xəbər verir ki, bu il yanvarın 1-nə "Falcon Finance"ın aktivləri 7,419 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 9,8 % çoxdur. Bunun 7,015 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-ci ildə BOKT-un kredit portfeli 7,4 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Falcon Finance"ın öhdəlikləri 15,4 % artaraq 5,436 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 3 % azalaraq 1,982 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "Falcon Finance" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır. BOKT-un təsisçiləri hər biri 50 % payla Vüsal Tağıyev və Brilyant Salmanovadır.

    Falcon Finance BOKT Maliyyə hesabatı Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)

    Son xəbərlər

    17:36

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    17:34

    Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma halı qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 110 minə yaxın ölüm qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 0,04 faiz artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti