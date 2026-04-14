    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 14 aprel, 2026
    • 12:00
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov bu gün Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a dövlət komitəsindən məlumat verilib.

    Qəbulda Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Bərdə və Füzuli rayonlarından rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edib.

    "Hər məsciddə kitabxana" layihəsi çərçivəsində ibadətgahın kitabxana ilə təmin edilməsi, dini icmanın fəaliyyətinin tənzimlənməsi, dini maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət edilib.

    Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.

    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib
    Ramin Məmmədov Quzanlı qəsəbəsində vətəndaşları qəbul edib

    Son xəbərlər

    17:15

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:14

    Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti