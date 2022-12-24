Саудовская Аравия планирует вкладывать деньги в экономику Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Саудовской Аравией в сферах, представляющих взаимный интерес.

При этом Рахмон и Аль-Фалих обменялись мнениями по вопросу инвестиций Саудовской Аравии в приоритетные отрасли экономики Таджикистана.

Так, прозвучал вопрос о необходимости налаживания практического межгосударственного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики и производства строительных материалов, создания совместных предприятий в этих сферах.

Рахмон и представитель Саудовской Аравии обсудили развитие межгосударственного сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и фондов и банков, а также подчеркивался вклад Саудовского фонда развития в реализацию важных для Таджикистана проектов в сферах транспорта, образования и здравоохранения.