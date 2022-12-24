О нас

Саудовская Аравия планирует вкладывать деньги в экономику Таджикистана

Саудовская Аравия планирует вкладывать деньги в экономику Таджикистана Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 16:47
Саудовская Аравия планирует вкладывать деньги в экономику Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Саудовской Аравией в сферах, представляющих взаимный интерес.

При этом Рахмон и Аль-Фалих обменялись мнениями по вопросу инвестиций Саудовской Аравии в приоритетные отрасли экономики Таджикистана.

Так, прозвучал вопрос о необходимости налаживания практического межгосударственного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики и производства строительных материалов, создания совместных предприятий в этих сферах.

Рахмон и представитель Саудовской Аравии обсудили развитие межгосударственного сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и фондов и банков, а также подчеркивался вклад Саудовского фонда развития в реализацию важных для Таджикистана проектов в сферах транспорта, образования и здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 20:19
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi