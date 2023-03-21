Саудовская Аравия освободила американца, осужденного на 19 лет

Власти Саудовской Аравии освободили во вторник подданного королевства и гражданина США Саада Ибрагима аль-Мади, осужденного на 19 лет тюремного заключения.

Власти Саудовской Аравии освободили во вторник подданного королевства и гражданина США Саада Ибрагима аль-Мади, осужденного на 19 лет тюремного заключения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщил агентству сын Саада Ибрагима аль-Мади, его отец находится дома с семьей в Эр-Рияде. "Все обвинения сняты, но мы добиваемся отмены запрета на выезд", - отметил он.

Саудовские власти арестовали 72-летнего Саада аль-Мади по прибытии в Эр-Рияд в ноябре 2022 года по обвинению в серии правонарушений, включая финансирование терроризма и деятельность по дестабилизации ситуации в королевстве. Он был приговорен к 16 годам тюремного заключения, однако в феврале апелляционный суд увеличил его срок до 19 лет.