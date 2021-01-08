Саудовская Аравия оставит границы закрытыми до конца марта

Саудовская Аравия объявила в пятницу о том, что из-за пандемии COVID-19 границы королевства останутся закрытыми до 31 марта.

Саудовская Аравия объявила в пятницу о том, что из-за пандемии COVID-19 границы королевства останутся закрытыми до 31 марта.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД.

Саудовская Аравия откроет полностью воздушное, сухопутное и морское сообщение с 31 марта 2021 года, указывает телестанция. Тогда же будет разрешен въезд и выезд жителям страны.

21 декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за отмеченной в ряде стран мутации нового коронавируса. Тогда же была обозначена вероятность дальнейшего продления этого режима еще на неделю, если ситуация не изменится. 28 декабря власти продлили закрытие границ государства еще на неделю.

С начала эпидемии в королевстве было выявлено свыше 363,5 тыс. случаев заражения, в активной фазе заболевания находятся чуть более 2 000 человек, умерли 6 282 заболевших, более 355 тыс. полностью выздоровели. За минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения, что почти вдвое меньше показателей конца декабря, четыре человека умерли.