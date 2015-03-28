​Саудовская Аравия эвакуировала иностранных дипломатов из йеменского Адена

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали десятки иностранных дипломатов из второго по величине йеменского города Аден. Как сообщает Report, информацию об этом распространило государственное телевидение Саудовской Аравии.

«Саудовские военно-морские силы провели операцию «Торнадо» по эвакуации десятков дипломатов, в том числе Саудовской Аравии, в Адене», — говорится в сообщении.

Напомним что, из-за того, что столица Йемена оказалась в руках повстанцев-хуситов, иностранные дипломаты продолжали свою работу в Адене.