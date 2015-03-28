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    ​Саудовская Аравия эвакуировала иностранных дипломатов из йеменского Адена

    Саудовские военно-морские силы провели операцию «Торнадо» по эвакуации дипломатов из Йемена

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали десятки иностранных дипломатов из второго по величине йеменского города Аден. Как сообщает Report, информацию об этом распространило государственное телевидение Саудовской Аравии.

    «Саудовские военно-морские силы провели операцию «Торнадо» по эвакуации десятков дипломатов, в том числе Саудовской Аравии, в Адене», — говорится в сообщении.

    Напомним что, из-за того, что столица Йемена оказалась в руках повстанцев-хуситов, иностранные дипломаты продолжали свою работу в Адене. 

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