    Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

    Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

    Крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco сократила объемы поставок сырой нефти азиатским покупателям на апрель на фоне сбоев в торговле через Ормузский пролив, вызванных войной США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

    Отмечается, что в следующем месяце компания намерена поставлять своим долгосрочным клиентам в Азии только нефть марки Arab Light, отгружаемую из порта Янбу.

    По данным источников, решение связано с осложнением логистики и рисками для поставок через Ормузский пролив, который остается одним из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли.

    Saudi Aramco Нефть марки Arab Light порт Янбу Ормузский пролив
    "Saudi Aramco" Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb
    В Австралии отменены шесть поставок топлива на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

    СМИ: США намерены взять под контроль иранский остров Харк

    Цены на золотые фьючерсы продолжают снижаться

    Трамп увязал финансирование МВБ США с одобрением избирательного законопроекта

    Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с Ираном

    Ким Чен Ын вновь назначен председателем государственных дел КНДР

    Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

    СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбы

