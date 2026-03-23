Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

Крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco сократила объемы поставок сырой нефти азиатским покупателям на апрель на фоне сбоев в торговле через Ормузский пролив, вызванных войной США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Отмечается, что в следующем месяце компания намерена поставлять своим долгосрочным клиентам в Азии только нефть марки Arab Light, отгружаемую из порта Янбу.

По данным источников, решение связано с осложнением логистики и рисками для поставок через Ормузский пролив, который остается одним из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли.