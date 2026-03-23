Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light
- 23 марта, 2026
- 07:13
Крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco сократила объемы поставок сырой нефти азиатским покупателям на апрель на фоне сбоев в торговле через Ормузский пролив, вызванных войной США и Израиля против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
Отмечается, что в следующем месяце компания намерена поставлять своим долгосрочным клиентам в Азии только нефть марки Arab Light, отгружаемую из порта Янбу.
По данным источников, решение связано с осложнением логистики и рисками для поставок через Ормузский пролив, который остается одним из ключевых маршрутов мировой нефтяной торговли.
Последние новости
07:37
В Австралии отменены шесть поставок топлива на фоне ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
07:13
Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab LightДругие страны
06:56
СМИ: США намерены взять под контроль иранский остров ХаркДругие страны
06:49
Цены на золотые фьючерсы продолжают снижатьсяФинансы
06:14
Трамп увязал финансирование МВБ США с одобрением избирательного законопроектаДругие страны
06:09
Стармер созывает экстренное совещание по экономическим вопросам на фоне растущей угрозы войны с ИраномДругие
05:39
Ким Чен Ын вновь назначен председателем государственных дел КНДРДругие страны
05:04
Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра ПарижаДругие страны
04:39