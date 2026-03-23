İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Saudi Aramco" Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 07:08
    Saudi Aramco Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb

    Dünyanın ən böyük neft ixracatçısı olan "Saudi Aramco", ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi nəticəsində Hörmüz boğazından ticarətdə yaranan fasilələr səbəbindən aprel ayı üçün Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" iki məlumatlı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, gələn ay şirkət Asiyadakı uzunmüddətli müştərilərinə yalnız Yanbu limanından göndərilən "Arab Light" markalı xam nefti tədarük etmək niyyətindədir.

    Mənbələrə görə, qərar mürəkkəb logistika və qlobal neft ticarəti üçün əsas marşrutlardan biri olaraq qalan Hörmüz boğazından keçən təchizat üçün risklərlə əlaqədardır.

    Xam neft hasilatı “Saudi Aramco”
    Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

    Son xəbərlər

    07:46

    Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıb

    Digər ölkələr
    07:08

    "Saudi Aramco" Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb

    Digər ölkələr
    06:42

    Starmer İran ətrafında baş verənlər fonunda təcili iqtisadi iclas çağırıb

    Digər ölkələr
    06:14

    KİV: ABŞ İranın Xarq adasını ələ keçirmək istəyir

    Digər ölkələr
    05:48

    Kim Çen In yenidən KXDR-də Dövlət İşləri Şurasının Sədri seçilib

    Digər ölkələr
    05:23

    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edir

    Maliyyə
    04:44

    KİV: İsrail İrana hücumlarda 50 illik bombalardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    04:12

    İranda işıq problemi olmayacaq

    Region
    03:48

    "Qatar Airways" təyyarələrinin bir hissəsini İspaniyada saxlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti