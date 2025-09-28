Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Санду: Правящая партия готова к альянсам только с проевропейскими силами

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 11:17
    Санду: Правящая партия готова к альянсам только с проевропейскими силами

    Президент Молдовы Майя Санду заявила, что учрежденная ею Партия действия и солидарности готова к формированию коалиций в будущем парламенте исключительно с проевропейскими партиями.

    Как передает Report, об этом она заявила, отвечая на избирательном участке на вопросы журналистов о будущем парламентском большинстве.

    "Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед", - сказала Санду.

    Отметим, что 28 сентября в Молдове проходят парламентские выборы. Для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие треть от 3,2 млн человек, включенных в избирательные списки. За голосованием будут следить более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС.

    Майя Санду Молдова коалиция парламентские выборы
    Sandu: Hakim partiya yalnız Avropayönlü qüvvələrlə ittifaqlara hazırdır
    Moldova's Sandu ready for coalition with pro-European parties

    Последние новости

    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    12:24

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    12:11

    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:59
    Фото

    В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятий

    Внутренняя политика
    11:58

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    В регионе
    11:52

    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    11:39
    Фото

    Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:32

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    11:24

    III Игры СНГ: Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль

    Индивидуальные
    Лента новостей