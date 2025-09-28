Санду: Правящая партия готова к альянсам только с проевропейскими силами

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что учрежденная ею Партия действия и солидарности готова к формированию коалиций в будущем парламенте исключительно с проевропейскими партиями.

Как передает Report, об этом она заявила, отвечая на избирательном участке на вопросы журналистов о будущем парламентском большинстве.

"Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед", - сказала Санду.

Отметим, что 28 сентября в Молдове проходят парламентские выборы. Для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие треть от 3,2 млн человек, включенных в избирательные списки. За голосованием будут следить более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС.