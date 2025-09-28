В Молдове проходят парламентские выборы
- 28 сентября, 2025
- 08:30
В Молдове в воскресенье проходят парламентские выборы.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦИК, в 07:00 по местному (08:00 по бакинскому) времени в стране открылся 1 961 избирательный участок.
Еще 301 пункт для голосования будет работать за рубежом и ориентироваться на время стран пребывания.
Для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие треть от 3,2 млн человек, включенных в избирательные списки. За голосованием будут следить более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС.
Избирательные участки закрываются в 21:00 (22:00 по бакинскому времени), однако их работа может быть продлена максимум на два часа решением избирательных бюро в случае наличия голосующих.