    В Молдове проходят парламентские выборы

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 08:30
    В Молдове проходят парламентские выборы

    В Молдове в воскресенье проходят парламентские выборы.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦИК, в 07:00 по местному (08:00 по бакинскому) времени в стране открылся 1 961 избирательный участок.

    Еще 301 пункт для голосования будет работать за рубежом и ориентироваться на время стран пребывания.

    Для признания выборов состоявшимися в них должна принять участие треть от 3,2 млн человек, включенных в избирательные списки. За голосованием будут следить более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС.

    Избирательные участки закрываются в 21:00 (22:00 по бакинскому времени), однако их работа может быть продлена максимум на два часа решением избирательных бюро в случае наличия голосующих.

