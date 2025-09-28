İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Sandu: Hakim partiya yalnız Avropayönlü qüvvələrlə ittifaqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 11:23
    Sandu: Hakim partiya yalnız Avropayönlü qüvvələrlə ittifaqlara hazırdır

    Moldova Prezidenti Maya Sandu bəyan edib ki, onun yaratdığı Fəaliyyət və Həmrəylik Partiyası gələcək parlamentdə sırf Avropayönlü partiyalarla koalisiya yaratmağa hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu seçki məntəqəsində jurnalistlərin gələcək parlament çoxluğu ilə bağlı suallarını cavablandırarkən deyib.

    "Yalnız Avropa dəyərlərinə həqiqətən inanan insanlar növbəti parlamentdə avropapərəst çoxluq təşkil edə bilər və yalnız bundan sonra biz irəliləyə biləcəyik" - Sandu bildirib.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 28-də Moldovada parlament seçkiləri keçirilir. Seçkilərin baş tutmuş sayılması üçün seçki siyahılarına daxil edilmiş 3,2 milyon nəfərin üçdə biri iştirak etməlidir. Səsverməni 3000-dən çox müşahidəçi, o cümlədən 20-dən çox ölkədən, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu və Aİ təşkilatlarından 600-dən çox nümayəndə izləyəcək.

    Moldova Maya Sandu
    Санду: Правящая партия готова к альянсам только с проевропейскими силами
    Moldova's Sandu ready for coalition with pro-European parties

    Son xəbərlər

    12:28

    Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"

    Fərdi
    12:24

    Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıb

    Region
    12:14

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblar

    Fərdi
    12:13

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edib

    Fərdi
    12:06

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    12:02

    III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    11:48

    Türkiyədə ağır yol qəzası nəticəsində doqquz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:41
    Foto

    Anım Gününə dair kütləvi silsilə tədbirlər həyata keçirilib

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    ABF-nin baş katibi milli komandanın oyunçuları ilə görüşüb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti