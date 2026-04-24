Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о внутреннем письме Пентагона, в котором якобы рассматриваются возможные меры против Испании за ее позицию по войне с Ираном, включая вариант временного отстранения страны от НАТО.

Как передает Report, об этом Санчес сказал журналистам в пятницу в Никосии (Кипр).

Санчес подчеркнул, что позиция Испании основывается на официальных документах, а не на утечках или внутренней переписке.

"Мы не работаем с электронными письмами - мы работаем с официальными документами и позициями, которые в данном случае формулирует правительство США", - заявил премьер.

Он добавил, что позиция Мадрида не означает разрыва с НАТО или союзниками.

"Мадрид сохраняет приверженность Атлантическому альянсу, но отвергает трактовку, при которой эта лояльность автоматически означает поддержку военных операций, которые правительство Испании считает выходящими за рамки международной законности", - подчеркнул он.

Ранее отмечалось, что Вашингтон изучает вероятность временного отстранения Испании от участия в Североатлантическом альянсе. Отмечалось, что внутренняя электронная переписка Пентагона включает перечень мер, которые Соединенные Штаты готовы задействовать в отношении партнеров по блоку, если посчитают их содействие американским операциям в ходе противостояния с Ираном неудовлетворительным.