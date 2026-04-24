    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

    Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о внутреннем письме Пентагона, в котором якобы рассматриваются возможные меры против Испании за ее позицию по войне с Ираном, включая вариант временного отстранения страны от НАТО.

    Как передает Report, об этом Санчес сказал журналистам в пятницу в Никосии (Кипр).

    Санчес подчеркнул, что позиция Испании основывается на официальных документах, а не на утечках или внутренней переписке.

    "Мы не работаем с электронными письмами - мы работаем с официальными документами и позициями, которые в данном случае формулирует правительство США", - заявил премьер.

    Он добавил, что позиция Мадрида не означает разрыва с НАТО или союзниками.

    "Мадрид сохраняет приверженность Атлантическому альянсу, но отвергает трактовку, при которой эта лояльность автоматически означает поддержку военных операций, которые правительство Испании считает выходящими за рамки международной законности", - подчеркнул он.

    Ранее отмечалось, что Вашингтон изучает вероятность временного отстранения Испании от участия в Североатлантическом альянсе. Отмечалось, что внутренняя электронная переписка Пентагона включает перечень мер, которые Соединенные Штаты готовы задействовать в отношении партнеров по блоку, если посчитают их содействие американским операциям в ходе противостояния с Ираном неудовлетворительным.

    Педро Санчес Североатлантический альянс (НАТО) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Испания Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Sançes İspaniyanın NATO-dan uzaqlaşdırılması iddialarına münasibət bildirib

    13:19

    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    Другие страны
    13:18
    Фото

    Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:17

    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    В регионе
    13:11

    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    Другие страны
    13:09

    Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

    Инфраструктура
    13:07

    Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

    Другие страны
    13:02

    ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

    Другие страны
    13:01

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%

    Бизнес
    13:00

    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

    Другие страны
