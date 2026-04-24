Пентагон рассматривает приостановку участия Испании в НАТО из-за позиции по Ирану

Вашингтон изучает вероятность временного отстранения Испании от участия в Североатлантическом альянсе.

Как передает Report, об этом сообщил американский чиновник агентству Reuters.

По его информации, внутренняя электронная переписка Пентагона включает перечень мер, которые Соединенные Штаты готовы задействовать в отношении партнеров по блоку, если посчитают их содействие американским операциям в ходе противостояния с Ираном неудовлетворительным.

Сообщается, что в числе прорабатываемых сценариев фигурирует приостановка членства Испании в НАТО, а также возможный пересмотр американской позиции относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова. Источник уточнил, что данные варианты обсуждаются на высшем уровне в оборонном ведомстве США.

Как уточнил источник, документ отражает недовольство Вашингтона тем, что ряд союзников отказали или не пожелали предоставить Соединенным Штатам доступ, базы и право пролета (ABO - access, basing and overflight) в контексте военных действий против Ирана. В переписке подчеркивается, что обеспечение подобных возможностей является "абсолютным минимумом" для государств - членов альянса.

Один из предложенных вариантов предусматривает отстранение "проблемных" стран от важных или престижных позиций в структурах альянса.

При этом, как отметил источник, само письмо не содержит предложений о выходе США из НАТО и не предусматривает закрытие американских военных баз в Европе. Он отказался уточнить, включает ли обсуждение возможное сокращение американского военного присутствия на континенте.