Самолет ВВС Сирии был сбит боевиками в районе Каламун в провинции Дамаск - ВИДЕО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Сирии был сбит боевиками в районе Каламун в провинции Дамаск.

Как передает Report, об этом ранее сообщили в пресс-службе военных формирований.

"Свободная сирийская армия сбила правительственный самолёт около китайского завода в Каламуне", - говорится в распространенном заявлении.

Боевики сняли обстрел самолета на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, как снаряд попадает в воздушное судно, затем оно резко снижается и падает.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение на территории, которую контролируют сирийские правительственные войска.

По информации местных СМИ, пилот катапультировался.