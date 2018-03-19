 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самолет ВВС Сирии был сбит боевиками в районе Каламун в провинции Дамаск - ВИДЕО

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Сирии был сбит боевиками в районе Каламун в провинции Дамаск.

    Как передает Report, об этом ранее сообщили в пресс-службе военных формирований.

    "Свободная сирийская армия сбила правительственный самолёт около китайского завода в Каламуне", - говорится в распространенном заявлении.

    Боевики сняли обстрел самолета на видео и опубликовали в Сети. На кадрах видно, как снаряд попадает в воздушное судно, затем оно резко снижается и падает.

    По предварительным данным, самолет потерпел крушение на территории, которую контролируют сирийские правительственные войска.

    По информации местных СМИ, пилот катапультировался.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi