Самолет ВВС Колумбии потерпел крушение
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 20:21
Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Caracol.
Министр обороны страны Педро Санчес в соцсети X подтвердил инцидент, не вдаваясь в детали.
"С глубокой скорбью я сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо, которая перевозил служащих наших вооруженных сил", - написал он.
