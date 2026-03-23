Самолет ВВС Колумбии потерпел крушение

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Caracol.

Министр обороны страны Педро Санчес в соцсети X подтвердил инцидент, не вдаваясь в детали.

"С глубокой скорбью я сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо, которая перевозил служащих наших вооруженных сил", - написал он.