    • 23 mart, 2026
    • 20:48
    Kolumbiya HHQ-yə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb

    Göyərtəsində 100-dən çox hərbçinin olduğu Kolumbiya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "Hercules C-130" təyyarəsi ölkənin cənubunda qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Caracol" radiostansiyası məlumat yayıb.

    Ölkənin müdafiə naziri Pedro Sançes "X" sosial şəbəkəsində təfərrüatlara varmadan hadisəni təsdiqləyib.

    "Dərin kədər hissi ilə bildirirəm ki, Kolumbiya HHQ-yə məxsus, silahlı qüvvələrimizin qulluqçularını daşıyan "Hercules" təyyarəsi Puerto-Legisamo şəhərində havaya qalxarkən qəzaya uğrayıb", - deyə o yazıb.

    Kolumbiya HHQ Hercules C-130 Təyyarə qəzası (aviaqəza)
    Самолет ВВС Колумбии потерпел крушение

    21:31

    WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürüb

