Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Другие страны
- 15 января, 2026
- 16:04
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат в Барселоне в связи с угрозой взрыва.
Как передает Report, об этом сообщает Catalunya Radio со ссылкой на источники.
После проверки воздушного судна силы безопасности исключили наличие взрывных устройств.
Речь идет о рейсе TK1853, следовавшем по маршруту Стамбул - Барселона. Лайнер прибыл в аэропорт имени Жозепа Таррадельяса около 11:00 по местному времени. На борту находились 148 пассажиров и 7 членов экипажа.
Самолет был направлен в изолированную зону рядом с ангаром авиакомпании Iberia, где пассажиров высадили.
В настоящее время правоохранительные органы проводят досмотр пассажиров и продолжают оценивать ситуацию.
