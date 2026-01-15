Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

    15 января, 2026
    Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат в Барселоне в связи с угрозой взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает Catalunya Radio со ссылкой на источники.

    После проверки воздушного судна силы безопасности исключили наличие взрывных устройств.

    Речь идет о рейсе TK1853, следовавшем по маршруту Стамбул - Барселона. Лайнер прибыл в аэропорт имени Жозепа Таррадельяса около 11:00 по местному времени. На борту находились 148 пассажиров и 7 членов экипажа.

    Самолет был направлен в изолированную зону рядом с ангаром авиакомпании Iberia, где пассажиров высадили.

    В настоящее время правоохранительные органы проводят досмотр пассажиров и продолжают оценивать ситуацию.

    "Turkish Airlines"in təyyarəsi Barselonada təcili eniş edib
    Turkish Airlines plane makes emergency landing in Barcelona due to bomb threat

