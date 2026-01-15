Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат в Барселоне в связи с угрозой взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает Catalunya Radio со ссылкой на источники.

После проверки воздушного судна силы безопасности исключили наличие взрывных устройств.

Речь идет о рейсе TK1853, следовавшем по маршруту Стамбул - Барселона. Лайнер прибыл в аэропорт имени Жозепа Таррадельяса около 11:00 по местному времени. На борту находились 148 пассажиров и 7 членов экипажа.

Самолет был направлен в изолированную зону рядом с ангаром авиакомпании Iberia, где пассажиров высадили.

В настоящее время правоохранительные органы проводят досмотр пассажиров и продолжают оценивать ситуацию.