"Turkish Airlines"in təyyarəsi Barselonada təcili eniş edib
Digər ölkələr
- 15 yanvar, 2026
- 16:16
"Turkish Airlines" şirkətinə məxsus təyyarə partlayış təhlükəsi səbəbindən Barselonanın El-Prat hava limanına təcili eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Catalunya Radio" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Təyyarəni yoxladıqdan sonra təhlükəsizlik qüvvələri partlayıcı qurğuların mövcudluğunu istisna edib.
Hava gəmisi yerli vaxtla təxminən saat 11:00-da Jozep Tarradellas adına hava limanına çatıb. Təyyarənin göyərtəsində 148 sərnişin və 7 ekipaj üzvü olub.
Təyyarə "Iberia" aviaşirkətinin anqarının yaxınlığında olan təcrid edilmiş zonaya yönəldilib və sərnişinlər təxliyə olunub.
Hazırda hüquq-mühafizə orqanları sərnişinləri yoxlayır və vəziyyəti qiymətləndirməyə davam edirlər.
Son xəbərlər
16:55
Deputat: Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin onurğa sütunlarından biridirEnergetika
16:47
FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıbFərdi
16:45
"Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:43
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
16:42
Vüqar Gülməmmədov: "Yeni Strateji Plan Hesablama Palatası üçün yol xəritəsi olacaq"Maliyyə
16:41
Foto
Astara, Tərtər, Ağdaş və Goranboyda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilibSağlamlıq
16:40
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunubFərdi
16:38
Foto
Ceyhun Bayramov Maqdalena Qrononu sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə məlumatlandırıbXarici siyasət
16:38