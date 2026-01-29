İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    ABŞ Venesuela üzərindən bütün kommersiya uçuşlarını bərpa edir

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 21:50
    ABŞ Venesuela üzərindən bütün kommersiya uçuşlarını bərpa edir

    ABŞ Venesuela üzərindən bütün kommersiya uçuşlarını bərpa edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə keçirdiyi iclasda bildirib.

    "Mən indicə Venesuelanın müvəqqəti prezidenti Delsi Rodriqeslə danışdım və Venesuela üzərindən bütün kommersiya hava uçuşlarımızı bərpa edəcəyimizi bildirdim. Amerika vətəndaşları tezliklə Venesuelaya uça biləcəklər və onlar orada təhlükəsiz olacaqlar", - Tramp bildirib.

    Tramp ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffiyə və bütün səlahiyyətli şəxslərə, o cümlədən hərbçilərə günün sonunadək Venesuela üzərində hava məkanını təyyarələr üçün açmağı tapşırıb.

    ABŞ Venesuela Hava məkanı Donald Tramp
    Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

    Son xəbərlər

    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    23:01
    Video

    Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

    Hadisə
    22:59

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    22:59

    Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edir

    Region
    22:48

    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Digər
    22:41

    Fidandan ərəb ölkələrinə çağırış: Hegemon dövlətlər gedəndə daha pis bir miras qoyur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti