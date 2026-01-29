ABŞ Venesuela üzərindən bütün kommersiya uçuşlarını bərpa edir
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 21:50
ABŞ Venesuela üzərindən bütün kommersiya uçuşlarını bərpa edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə keçirdiyi iclasda bildirib.
"Mən indicə Venesuelanın müvəqqəti prezidenti Delsi Rodriqeslə danışdım və Venesuela üzərindən bütün kommersiya hava uçuşlarımızı bərpa edəcəyimizi bildirdim. Amerika vətəndaşları tezliklə Venesuelaya uça biləcəklər və onlar orada təhlükəsiz olacaqlar", - Tramp bildirib.
Tramp ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffiyə və bütün səlahiyyətli şəxslərə, o cümlədən hərbçilərə günün sonunadək Venesuela üzərində hava məkanını təyyarələr üçün açmağı tapşırıb.
Son xəbərlər
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04
Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıbRegion
23:01
Video
Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olubHadisə
22:59
Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıbİnfrastruktur
22:59
Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edirRegion
22:48
Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxırDigər
22:41