    Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 21:10
    США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

    Как передает Report, об этом глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил на заседании своего кабинета.

    "Я только что говорил с (уполономоченным) президентом Венесуэлы Делси Родригес и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности", - заявил Трамп.

    По его словам, он поручил министру транспорта США Шону Даффи и всем уполномоченным лицам, в том числе военным, открыть до конца дня для самолетов воздушное пространство над Венесуэлой.

