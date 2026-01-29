Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

Как передает Report, об этом глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил на заседании своего кабинета.

"Я только что говорил с (уполономоченным) президентом Венесуэлы Делси Родригес и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности", - заявил Трамп.

По его словам, он поручил министру транспорта США Шону Даффи и всем уполномоченным лицам, в том числе военным, открыть до конца дня для самолетов воздушное пространство над Венесуэлой.