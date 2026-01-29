Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой
- 29 января, 2026
- 21:10
США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.
Как передает Report, об этом глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил на заседании своего кабинета.
"Я только что говорил с (уполономоченным) президентом Венесуэлы Делси Родригес и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности", - заявил Трамп.
По его словам, он поручил министру транспорта США Шону Даффи и всем уполномоченным лицам, в том числе военным, открыть до конца дня для самолетов воздушное пространство над Венесуэлой.
Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой
