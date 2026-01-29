İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Cəlilabadda su itkisinin azaldılması üçün Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıb

    İnfrastruktur
    • 29 yanvar, 2026
    • 21:48
    Cəlilabadda su itkisinin azaldılması üçün Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıb

    Cəlilabad rayonunda su itkisinin azaldılması və suvarma sisteminin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıb.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna Cəlilabad Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, torpaq məcralı Muğan kanalının su götürən hissəsində mərhələli şəkildə betonlama işləri aparılır. Əvvəlki illərdə kanalın 3 500 metrlik hissəsi betonlanıb. Hazırda isə əlavə 1 500 metr sahədə görülən işlər tam yekunlaşıb.

    Qurumdan əlavə olunub ki, həyata keçirilən betonlama işləri nəticəsində su sızmalarının qarşısı alınacaq, su itkisi minimuma enəcək və əkin sahələrinin suvarılması daha dayanıqlı şəkildə təmin olunacaq.

    Qeyd edək ki, Cəlilabad Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi rayon ərazisində 11 305 hektar suvarılan torpaq sahəsinə xidmət göstərir. Suvarma suyu ümumilikdə uzunluğu 376 kilometrə yaxın olan kanallar şəbəkəsi vasitəsilə sahələrə çatdırılır.

    Cəlilabad Muğan Kanalı beton üzlük

    Son xəbərlər

    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    23:01
    Video

    Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

    Hadisə
    22:59

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    22:59

    Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edir

    Region
    22:48

    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Digər
    22:41

    Fidandan ərəb ölkələrinə çağırış: Hegemon dövlətlər gedəndə daha pis bir miras qoyur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti