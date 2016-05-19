Самолет авиакомпании EgyptAir разбился в районе острова Карпатос

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Совет безопасности Египта соберется сегодня на экстренное заседание под руководством главы страны Абдель Фаттаха ас-Сиси в связи с крушением самолета авиакомпании EgyptAir, сообщает Report со ссылкой на ТАСС

В свою очередь агентство AFP передает, что самолет А320 разбился в районе греческого острова Карпатос.

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф, комментируя крушение самолета на пресс-конференции в Каире, не исключил, что на борту пропавшего пассажирского авиалайнера компании Egypt Air, направлявшегося из Парижа в Каир, мог быть совершен теракт.

Министерство гражданской авиации Египта заявило, что пока рано подтверждать факт катастрофы и причины исчезновения авиалайнера пока не установлены. Ведомство призвало журналистов воздержаться от комментариев и домыслов по поводу случившегося.

Рейс авиакомпании EgyptAir MS804 вылетел из Парижа поздно вечером 18 мая. На борту самолета находились 66 человек: 56 пассажиров (включая трех маленьких детей) и 10 членов экипажа (в их числе трое сотрудников служб безопасности).

Среди пассажиров были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции, два гражданина Ирака, по одному гражданину Великобритании, Канады, Бельгии, Португалии, Кувейта, Саудовской Аравии, Алжира, Судана и Чада.