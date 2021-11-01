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Саммит с участием 120 мировых лидеров открывается на климатической конференции в Глазго

Саммит с участием 120 мировых лидеров открывается на климатической конференции в Глазго Двухдневный саммит, участие в работе которого примут больше 120 глав государств и правительств, начнется в понедельник в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Другие страны
1 ноября 2021 г. 04:16
Саммит с участием 120 мировых лидеров открывается на климатической конференции в Глазго

Двухдневный саммит (1-2 ноября), участие в работе которого примут больше 120 глав государств и правительств, начнется в понедельник в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Как передает Report, накануне вечером из Рима, где проходил саммит Группы двадцати (G20), в крупнейший город Шотландии вылетели президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры "двадцатки". Роль хозяина мероприятия вместе с главой британского правительства Борисом Джонсоном будет выполнять его итальянский коллега Марио Драги, так как Италия является партнером Соединенного Королевства в организации мероприятия.

Настроения высокопоставленных политиков, направляющихся из Рима в Глазго, выразил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по словам которого саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменением климата, однако надежда на позитивные сдвиги потеряна еще не окончательно.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - написал он в "Твиттере". - Теперь вперед на COP26 в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".

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