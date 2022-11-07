Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится в Рейкъявике

Следующий Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике, Исландия.

Следующий Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике, Исландия.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.

"Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич приветствовали решение Комитета министров о проведении саммита глав государств и правительств Совета Европы 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике, Исландия",- говорится в сообщении.

Отмечается, это четвертый саммит за 73-летнюю историю СЕ. Решение о созыве саммита последовало за отчетом, представленным аналитической группой высокого уровня в октябре этого года.

По этому случаю, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что решение о проведении четвертого саммита глав государств и правительств является своевременным и правильным. "Я поздравляю Комитет министров с его принятием. Саммит предоставит всем нашим государствам-членам возможность подтвердить приверженность ценностям, лежащим в основе демократической безопасности на нашем быстро меняющемся континенте»,- добавила она.