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Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится в Рейкъявике

Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится в Рейкъявике Следующий Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике, Исландия.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 16:11
Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится в Рейкъявике

Следующий Саммит глав государств и правительств Совета Европы состоится 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике, Исландия.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.

"Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич приветствовали решение Комитета министров о проведении саммита глав государств и правительств Совета Европы 16-17 мая 2023 года в Рейкьявике, Исландия",- говорится в сообщении.

Отмечается, это четвертый саммит за 73-летнюю историю СЕ. Решение о созыве саммита последовало за отчетом, представленным аналитической группой высокого уровня в октябре этого года.

По этому случаю, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что решение о проведении четвертого саммита глав государств и правительств является своевременным и правильным. "Я поздравляю Комитет министров с его принятием. Саммит предоставит всем нашим государствам-членам возможность подтвердить приверженность ценностям, лежащим в основе демократической безопасности на нашем быстро меняющемся континенте»,- добавила она.

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