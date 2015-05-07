Саакашвили приглашают в Молдову в качестве эксперта по борьбе с коррупцией

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Для борьбы с коррупцией в Молдову в качестве эксперта будет приглашен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич.

По его словам, этот вопрос обсуждался в среду на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и самим Саакашвили, который является его советником.

"Саакашвили и его команда имеют хороший опыт реформ", - считает Габурич. Он проинформировал, что вскоре они приедут в Кишинев, чтобы оказать молдавским властям экспертную помощь в вопросах борьбы с коррупцией, которая, по словам премьера, "проникла во все сферы в государстве". Габурич считает, что, несмотря на все попытки молдавских властей побороть взяточничество, "действенных шагов в этой области до сих пор не предпринималось".

Между тем сам Саакашвили объявлен в розыск у себя на родине. Главная прокуратура Грузии обвиняет экс-президента в превышении служебных полномочий, растрате госсредств и других преступлениях, требуя у украинских властей его экстрадиции. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента Георгия Маргвелашвили осенью 2013 года.