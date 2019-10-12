С начала операции "Источник мира" в Сирии нейтрализованы 399 террористов

С начала операции "Источник мира" в Сирии нейтрализовано 399 террористов, сообщило министерство национальной обороны Турции в Твиттер, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"В рамках операции "Источник мира", успешно продолжающейся к востоку от Евфрата, в общей сложности уничтожены 399 террористов", - говорится в сообщении.

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название "Источник мира", является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.