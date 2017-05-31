С начала 2017 года в Средиземном море погибли 1720 мигрантов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ За последние несколько дней к берегам итальянских городов Кротон, Палермо и Катания было доставлено 50 трупов мигрантов, утонувших в результате нескольких трагических инцидентов в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ напомнили, что маршрут из Северной Африки в Италию через центральное Средиземноморье является самым опасным для мигрантов и беженцев. С начала 2017 года на этом пути погибли более 1720 мигрантов и беженцев. Уже в этом году к европейским берегам по Средиземному морю приплыли уже 60 тысяч беженцев и мигрантов. Только на прошлой неделе у итальянских берегов было спасено 9500 человек.

К этим же берегам спасатели доставили 50 трупов. Десятки искателей убежища числятся пропавшими без вести, об их судьбе ничего не известно.