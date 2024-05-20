С Имрана Хана сняты обвинения в организации беспорядков и вандализме

Окружной суд Исламабада оправдал бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана по обвинению в организации беспорядков в мае 2023 года.

Окружной суд Исламабада оправдал бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана по обвинению в организации беспорядков в мае 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Express Tribune.

Согласно публикации, с бывшего премьера Пакистана лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана сняты обвинения в организации беспорядков и акций вандализма своих сторонников.

"Суд не располагает вескими доказательствами вины Имрана Хана по обвинениям в организации беспорядков 9 мая 2023 года и акций вандализма во время марша сторонников ДЗС 25 мая того же года. В связи с этим невозможно дальнейшее рассмотрение вины бывшего премьер-министра в этих событиях", - говорится в решении судебной инстанции.

Оправдательный приговор Имрану Хану по делу о вандализме суд вынесет позднее, после того как заслушает заявления всех обвиняемых.