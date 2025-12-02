Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасности

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 18:19
    Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасности

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что удары по судам в Черном море представляют угрозу безопасности, возникшую на фоне российско-украинской войны.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Рютте сообщил журналистам.

    "Мы получили информацию о то, что наш союзник Турция обеспокоена по поводу безопасности в Черном море", - сказал он.

    Глава альянса подчеркнул, что эти удары демонстрируют очевидные риски для безопасности в регионе, которые несет продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом.

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обеспокоена инцидентами с танкерами и обратилась с предупреждениями ко всем вовлеченным сторонам.

    Марк Рютте НАТО Турция Черное море
    NATO Baş katibi: Qara dənizdə gəmilərə edilən hücumlar təhlükəsizliyə təhdidi nümayiş etdirir
    Elvis

    Последние новости

    18:56
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили строительство "Зеленого энергетического коридора"

    Энергетика
    18:46

    Yahoo потеряла 28% своей доли рынка в Азербайджане в ноябре

    ИКТ
    18:44

    СМИ: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе

    Другие страны
    18:40

    Зеленский: Украина готова встретиться с США на более высоком уровне

    Другие страны
    18:27

    Израиль получил останки еще одного заложника из сектора Газа

    Другие страны
    18:27

    Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканале

    Внешняя политика
    18:19

    Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасности

    Другие страны
    18:09

    Министр: Фонд оплаты труда в частном секторе в 2018–2025 гг увеличился в 3,6 раза

    Финансы
    18:05

    В Азербайджане изменены правила аккредитации образовательных учреждений

    Наука и образование
    Лента новостей