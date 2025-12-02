Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что удары по судам в Черном море представляют угрозу безопасности, возникшую на фоне российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Рютте сообщил журналистам.

"Мы получили информацию о то, что наш союзник Турция обеспокоена по поводу безопасности в Черном море", - сказал он.

Глава альянса подчеркнул, что эти удары демонстрируют очевидные риски для безопасности в регионе, которые несет продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обеспокоена инцидентами с танкерами и обратилась с предупреждениями ко всем вовлеченным сторонам.