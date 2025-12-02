Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасности
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 18:19
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что удары по судам в Черном море представляют угрозу безопасности, возникшую на фоне российско-украинской войны.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Рютте сообщил журналистам.
"Мы получили информацию о то, что наш союзник Турция обеспокоена по поводу безопасности в Черном море", - сказал он.
Глава альянса подчеркнул, что эти удары демонстрируют очевидные риски для безопасности в регионе, которые несет продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обеспокоена инцидентами с танкерами и обратилась с предупреждениями ко всем вовлеченным сторонам.
Последние новости
18:56
Фото
Азербайджан и ЕС обсудили строительство "Зеленого энергетического коридора"Энергетика
18:46
Yahoo потеряла 28% своей доли рынка в Азербайджане в ноябреИКТ
18:44
СМИ: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в ЕвропеДругие страны
18:40
Зеленский: Украина готова встретиться с США на более высоком уровнеДругие страны
18:27
Израиль получил останки еще одного заложника из сектора ГазаДругие страны
18:27
Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканалеВнешняя политика
18:19
Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасностиДругие страны
18:09
Министр: Фонд оплаты труда в частном секторе в 2018–2025 гг увеличился в 3,6 разаФинансы
18:05