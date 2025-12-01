Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Президент Турции прокомментировал атаки на танкеры в Черном море

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 21:04
    Президент Турции прокомментировал атаки на танкеры в Черном море

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом он сказал в обращении к народу после заседания Кабинета министров.

    "Война между Россией и Украиной стала угрожать безопасности судоходства в Черном море. Атаки на торговые суда в нашей экономической зоне в пятницу свидетельствуют о тревожной эскалации. Мы не можем оправдать эти нападения, угрожающие безопасности судоходства, жизни и окружающей среде. Мы сделали предупреждения сторонам в связи с подобными случаями", - заявил он.

    Напомним, что 29 ноября танкеры Kairos и Virat получили повреждения в Черном море в результате атак.

    танкеры Реджеп Тайип Эрдоган атаки судоходство российско-украинская война
    Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə hücumla bağlı xəbərdarlıq edib
    Elvis

    Последние новости

    21:37

    ЕК введет санкции против Беларуси из-за "гибридных атак" на Литву

    Другие страны
    21:22

    В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

    Бизнес
    21:04

    Президент Турции прокомментировал атаки на танкеры в Черном море

    В регионе
    20:56

    Трамп заявил о важности диалога Израиля с Сирией

    Другие страны
    20:49

    Макрон: Только Украина может обсуждать вопрос территорий

    Другие страны
    20:27

    Василе Соаре: Румыния поддерживает усилия Азербайджана по созданию стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:14

    Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Румынией составляет $700 млн

    Внешняя политика
    20:11

    Зеленский: Территориальный вопрос был самым сложным на переговорах

    Другие страны
    20:01
    Фото

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    Лента новостей