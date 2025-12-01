Президент Турции прокомментировал атаки на танкеры в Черном море
В регионе
01 декабря, 2025
- 21:04
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом он сказал в обращении к народу после заседания Кабинета министров.
"Война между Россией и Украиной стала угрожать безопасности судоходства в Черном море. Атаки на торговые суда в нашей экономической зоне в пятницу свидетельствуют о тревожной эскалации. Мы не можем оправдать эти нападения, угрожающие безопасности судоходства, жизни и окружающей среде. Мы сделали предупреждения сторонам в связи с подобными случаями", - заявил он.
Напомним, что 29 ноября танкеры Kairos и Virat получили повреждения в Черном море в результате атак.
