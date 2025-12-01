İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə edilən hücumla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 20:47
    Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə edilən hücumla bağlı xəbərdarlıq edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qara dənizdə "Kairos" və "Virat" tankerlərinin hücuma məruz qalmasına münasibət bildirib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciətində danışıb.

    "Rusiya və Ukrayna arasında müharibə Qara dənizdə naviqasiya təhlükəsizliyini təhdid edəcək səviyyəyə çatıb. Cümə günü iqtisadi zonamızda ticarət gəmilərinin hədəfə alınması narahatedici eskalasiyadan xəbər verir. Biz öz zonamızda naviqasiyanın təhlükəsizliyini, həyatı və ətraf mühiti təhdid edən bu hücumları qəbul edə bilmərik. Bu kimi hallarla bağlı bütün tərəflərə lazımi xəbərdarlıqları edirik. Biz də müharibənin dayandırılmasına yönəlmiş son hadisələri diqqətlə izləyirik və hər fürsətdə lazımi töhfə verməyə hazır olduğumuzu ifadə etmişik", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, hər iki tanker noyabrın 29-da Qara dənizdə zədə alıb.

    Qara dəniz Türkiyə Rusiya Ukrayna Rəcəb Tayyib Ərdoğan tanker

    Son xəbərlər

    20:47

    Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə edilən hücumla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    20:41

    Makron: Yalnız Ukraynanın ərazi ilə bağlı danışıqlar aparmaq hüququ var

    Digər ölkələr
    20:20

    Zelenski: Danışıqlarda ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi idi

    Digər ölkələr
    20:19

    "SOCAR Fiber" Türkiyədə fiber-optik infrastrukturun modernləşdirilməsinə 10 milyon dollar cəlb edib

    İKT
    20:15

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandalarının start heyətləri müəyyənləşib

    Futbol
    20:07

    Vasile Soare: Rumıniya Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sabitlik yaratmaq səylərini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    20:04
    Foto

    Bakıda yeniyetmə cüdoçular üçün təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    19:53

    Makron: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində iş başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Səfir: Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti