NATO Baş katibi: Qara dənizdə gəmilərə edilən hücumlar təhlükəsizliyə təhdidi nümayiş etdirir
- 02 dekabr, 2025
- 18:34
Qara dənizdə gəmilərə edilən hücumlar Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda təhlükəsizliyə təhdiddir.
"Report" "Interfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rütte jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Müttəfiqimiz Türkiyənin Qara dənizdə təhlükəsizliklə bağlı narahat olması barədə məlumat almışıq", - o qeyd edib.
Baş katib vurğulayıb ki, bu hücumlar Moskva və Kiyev arasında davam edən münaqişənin region üçün yaratdığı aşkar təhlükəsizlik risklərini nümayiş etdirir.
Bazar ertəsi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Ankara tankerlərlə bağlı insidentlərə görə narahatdır və bütün əlaqədar tərəflərə xəbərdarlıqlar edib.
