    Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства

    • 22 ноября, 2025
    • 17:01
    Ряд французских политиков призвал к отставке президента Эмманюэля Макрона и правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню, после того как депутаты практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год.

    Как передает Report, об этом лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано сообщила в соцсетях.

    "При 404 голосов "против" и только одном - "за". Проект бюджета еще никогда не был отклонен с таким раскладом сил. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помешать этому бюджету. Лекорню – вотум. Макрона – в отставку!" - написала она.

    Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян также заявил, что отстранение Макрона от власти и организация новых выборов являются "единственным решением для спасения" страны.

    В свою очередь, лидер фракции депутатов правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала к отставке правительства и роспуску парламента. За отставку кабмина выступил и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

