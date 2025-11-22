İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bir sıra fransalı siyasətçi Makronun və hökumətin istefasını tələb edib

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 18:04
    Bir sıra fransalı siyasətçi Makronun və hökumətin istefasını tələb edib

    Bir sıra fransalı siyasətçi Prezident Emmanuel Makron və Baş nazir Sebastyan Lekornyunun hökumətinin istefasını tələb edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə solçu partiya "Təslim olmayan Fransa"nın parlament fraksiyasının lideri Matilda Pano sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Məlumata görə, bundan sonra deputatlar demək olar ki, yekdilliklə 2026-cı il üçün büdcə layihəsini rədd ediblər.

    "404 səs "əleyhinə" və cəmi bir səs "lehinə" olmaqla. Büdcə layihəsi heç vaxt belə qüvvələr nisbəti ilə rədd edilməmişdi. Biz bu büdcəyə mane olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Sebastyan Lekornyuya - etimadsızlıq. Makrona - istefa!" - o yazıb.

    Sağçı "Qalx, Fransa" partiyasının lideri Nikola Dyupon-Enyan da Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması və yeni seçkilərin təşkilinin ölkəni "xilas etmək üçün yeganə həll" olduğunu bildirib.

    Öz növbəsində, sağçı "Milli Birlik" partiyasının deputatlar fraksiyasının lideri Marin Le Pen hökumətin istefasını və parlamentin buraxılmasını tələb edib. "Vətənpərvərlər" partiyasının lideri Florian Filippo da kabinetinin istefasını tələb edib.

    Emmanuel Makron Sebastyan Lekornyu Marin Le Pen Fransa istefa
    Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства

    Son xəbərlər

    18:30

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:13

    Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    18:04

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci azaldıb

    Biznes
    18:04

    Bir sıra fransalı siyasətçi Makronun və hökumətin istefasını tələb edib

    Digər ölkələr
    17:58

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı torpaqlarının BOEM layihələri üçün istifadəsinə dair düzəlişlər hazırlanır

    Energetika
    17:47

    Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 50 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    17:46

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında liqa yarışının IV turu start götürüb

    Fərdi
    17:37
    Foto

    Bakıda "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilib

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Penitensiar xidmətin balansında olan inzibati binanın açılışı olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti