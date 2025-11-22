В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 год
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 15:24
Депутаты Национального собрания Франции, нижней палаты парламента, практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год.
Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом говорится в сообщении Нацсобрания в соцсетях.
В ходе голосования по части о поступлениях в бюджет свыше 400 парламентариев высказались против и только один - за. Еще 84 депутата воздержались.
"Поскольку первая часть законопроекта о бюджете на 2026 год не была принята, оснований для продолжения его рассмотрения нет", - сказано в сообщении. Теперь законопроект будет направлен в Сенат (верхнюю палату парламента). Там его вновь начнут рассматривать в первоначальном виде без учета поправок, обсуждавшихся депутатами на протяжении 125 часов.
