Рябков: Ядерные объекты НАТО в Польше при их появлении станут военной целью РФ

Ядерные объекты стран НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши станут военной целью для России.

Ядерные объекты стран НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши станут военной целью для России.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО - независимо от того, кто станет той страной или теми странами, которые могут присоединиться к уже участвующим в этой практике, - носит сугубо дестабилизирующий характер. А по факту - угрожающий", - подчеркнул замглавы МИД.

Он отметил, что приближение совместных ядерных миссий стран НАТО к российским границам обостряет угрозы для РФ.

"Я уже не говорю о постоянном размещении - о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают, - продолжил Рябков. - Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане".

Замминистра иностранных дел назвал дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше "развивающейся историей". Он подчеркнул, что Москва следит, как "различные звенья польской исполнительной власти, и не только, эту тему отрабатывают в своем внутреннем дискурсе".