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Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте

Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте Румынские власти приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, известного как Русский дом.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 17:43
Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте

Румынские власти приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, известного как Русский дом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство Румынии.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван во вторник в МИД страны, где он был проинформирован об этом решении.

МИД Румынии утверждает, что центр якобы "сознательно участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения". По мнению внешнеполитического ведомства, подобные действия "усилились и приобрели новые, особо тяжкие акценты в последний период", после начала спецоперации РФ на Украине.

В заявлении указано, что государственный секретарь по стратегическим делам выразил "твердое неодобрение" румынской стороны в связи с якобы предпринимаемыми российской стороной "постоянными попытками гибридных атак и дезинформации путем выборочного представления и преднамеренного манипулирования реальностью" и призвал отказаться от подобных практик.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya hökuməti Buxarestdəki “Rusiya evi”ni bağlayıb

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