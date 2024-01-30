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Румыния предложила Турции совместно производить беспилотники Bayraktar

Румыния предложила Турции совместно производить беспилотники Bayraktar Румыния предложила Турции сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar.
Другие страны
30 января 2024 г. 22:39
Румыния предложила Турции совместно производить беспилотники Bayraktar

Румыния предложила Турции сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий посол в Румынии Озгюр Кыванч Алтан в интервью агентству Anadolu.

"В 2023 году Румыния купила 18 единиц наших боевых БПЛА Bayraktar TB2. Их поставки продолжатся и в этом году, и в последующих. У Румынии есть запрос на совместное производство этой продукции", - сказал он.

По словам посла, в сфере оборонной промышленности есть несколько еще не завершенных тендеров и для турецких компаний сотрудничество с румынскими является очень важным.

Он также отметил, что в среду в Бухарест прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан. Ожидается, что эти вопросы будут на повестке его визита.

Говоря о продолжающемся конфликте в Украине, Алтан выразил обеспокоенность угрозой морских мин.

"В этом контексте по инициативе Турции и при участии наших союзников из Румынии и Болгарии было решено реализовать совместные действия по обнаружению и при необходимости уничтожению этих мин. 11 января в Стамбуле был подписан соответствующий меморандум", - напомнил он.

Отметим, инициатива возникла из-за неоднократных случаев дрейфа мин в Черном море, создающих угрозу для портов прибрежных стран и пролива Босфор.

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