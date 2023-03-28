Румыния и Польша обсуждают возможность отслеживания маршрута зерновых с Украины

Румыния и Польша обсуждают с Еврокомиссией возможность отслеживания маршрута зерновых с Украины.

Румыния и Польша обсуждают с Еврокомиссией возможность отслеживания маршрута зерновых с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, выступая во вторник на румыно-польском экономическом форуме в Бухаресте, в котором принял участие также глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы вместе обсуждаем с Еврокомиссией разработку механизма по отслеживанию пути экспорта [зерновых] с Украины до конечного пункта, чтобы избежать спекуляций, которые из-за демпинговых цен наносят удар по румынским фермерам", - сказал глава румынского Кабмина.

В свою очередь польский премьер отметил, что украинские зерновые должны доставляться дальше первых стран, в которые они попадают, а ЕС следует проводить торговую политику в интересах как Украины, так и Польши и Румынии.

Румынские и польские власти приняли в прошлом году несколько административно-финансовых мер с целью облегчить вывоз украинской аграрной продукции на экспорт, в результате которых местные производители в двух странах понесли серьезные потери.