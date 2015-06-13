Рухани: Иран не допустит раскрытия секретов на ядерных объектах

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не позволит иностранным державам раскрывать национальные секреты, которые могут быть скомпрометированы в рамках дополнительного протокола с МАГАТЭ, предусматривающего инспекции ядерных объектов Ирана.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс.

"Иран, безусловно, не позволит, чтобы национальные секреты попали в руки иностранцев через дополнительный протокол или другими путями", - сказал Рухани, говоря о механизме, который позволит более интенсивные инспекции иранских ядерных объектов.

Иран подписал в декабре 2003 года в Вене доппротокол о гарантиях с МАГАТЭ, который дает расширенные возможности инспекторов Агентства по проведению проверок ядерной деятельности участников Договора и нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако иранский парламент не ратифицировал этот документ.