Рубио заявил об отсутствии данных о гибели верховного лидера Ирана

Администрация США исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Ну, у нас есть свидетельства того, что да. Очевидно, они утверждают об этом. У нас нет доказательств обратного", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета The Times со ссылкой на разведданные сообщала, что верховный лидер Ирана якобы проходит лечение и не участвует в принятии решений.