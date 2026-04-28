Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Рубио заявил об отсутствии данных о гибели верховного лидера Ирана

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 02:58
    Рубио заявил об отсутствии данных о гибели верховного лидера Ирана

    Администрация США исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    "Ну, у нас есть свидетельства того, что да. Очевидно, они утверждают об этом. У нас нет доказательств обратного", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее газета The Times со ссылкой на разведданные сообщала, что верховный лидер Ирана якобы проходит лечение и не участвует в принятии решений.

    Марко Рубио Моджтаба Хаменеи Эскалация на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки (США) Иран
    Rubio: İranın Ali liderinin ölümünə dair heç bir dəlil yoxdur

