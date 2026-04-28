Rubio: İranın Ali liderinin ölümünə dair heç bir dəlil yoxdur
Digər ölkələr
- 28 aprel, 2026
- 04:05
ABŞ administrasiyası İranın Ali lideri Müctəba Xameneinin sağ olduğu qənaətinə gəlib.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bunu "Fox News"a müsahibəsində bildirib.
"Onun sağ olduğuna dair dəlillərimiz var. Aydındır ki, onlar belə deyirlər. Əksini təsdiq edən heç bir dəlilimiz yoxdur", - o, məsələ ilə bağlı suala cavabında bildirib.
Daha əvvəl "The Times" qəzeti kəşfiyyat mənbələrinə istinadən İranın Ali liderinin müalicə aldığı və qərar qəbuletmə prosesində iştirak etmədiyi barədə məlumat yayıb.
