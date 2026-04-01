    Другие страны
    • 01 апреля, 2026
    • 06:47
    Рубио: США приближаются к завершению военной операции в Иране

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об успешном продвижении военной операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом глава американского Госдепа рассказал в интервью Fox News.

    По его словам, поставленные задачи выполняются в срок или с опережением намеченного плана, а завершение миссии уже не за горами.

    "Это случится не сегодня и не завтра, но это обязательно произойдет", - сказал Рубио, отвечая на вопрос о конце операции.

    Руководитель американского внешнеполитического ведомства указал, что Соединенные Штаты в существенной мере уничтожили военно-морские и военно-воздушные силы Ирана. Кроме того, по его оценке, операция находится на этапе ликвидации "значительной" доли ракетных комплексов, а также предприятий по выпуску ракетного вооружения и беспилотников на территории страны.

    "Мы приближаемся к тому рубежу, когда наши вооруженные силы достигнут всех поставленных целей данной миссии, и они справляются с этим с исключительной результативностью", - отметил глава Госдепа.

    Рубио также допустил возможность проведения прямых переговоров с представителями иранского руководства на определённом этапе.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Марко Рубио Госдепартамент США Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Rubio: ABŞ İrandakı hərbi əməliyyatının sonuna yaxınlaşır

