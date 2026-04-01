Rubio: ABŞ İrandakı hərbi əməliyyatının sonuna yaxınlaşır
- 01 aprel, 2026
- 07:20
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio İrana qarşı hərbi əməliyyatın uğurla irəlilədiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Fox News"a müsahibəsində danışıb.
Onun sözlərinə görə, qarşıya qoyulan tapşırıqlar vaxtında və ya nəzərdə tutulmuş plandan əvvəl yerinə yetirilir, missiyanın başa çatması isə artıq uzaqda deyil.
"Bu nə bu gün, nə də sabah olacaq, lakin bu, mütləq baş verəcək", - Rubio əməliyyatın sonu ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib.
Amerika xarici siyasət idarəsinin rəhbəri qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın Hərbi Dəniz və Hərbi Hava Qüvvələrini əhəmiyyətli dərəcədə məhv edib. Bundan əlavə, onun qiymətləndirməsinə görə, əməliyyat raket komplekslərinin "əhəmiyyətli" hissəsinin, eləcə də ölkə ərazisindəki raket silahları və pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən müəssisələrin ləğvi mərhələsindədir.
"Biz silahlı qüvvələrimizin bu missiyanın qarşıya qoyulmuş bütün məqsədlərinə çatacağı həddə yaxınlaşırıq və onlar bunun öhdəsindən müstəsna səmərəliliklə gəlirlər", - Dövlət Departamentinin rəhbəri qeyd edib.
Rubio həmçinin müəyyən mərhələdə İran rəhbərliyinin nümayəndələri ilə birbaşa danışıqların aparılması mümkünlüyünü də istisna etməyib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.