Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 23:21
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем,
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает", - отметил он.
Ранее стало известно, что переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре.
Президент США Дональд Трамп 30 октября встретится в Южной Корее с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения двусторонних связей, а также вопросов, касающихся российско-украинской войны и Тайваня.
