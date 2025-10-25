Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем,

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает", - отметил он.

Ранее стало известно, что переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре.

Президент США Дональд Трамп 30 октября встретится в Южной Корее с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения двусторонних связей, а также вопросов, касающихся российско-украинской войны и Тайваня.